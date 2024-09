KURB VÕI PURJUS? «Seda on ebamugav vaadata.» USA näitleja Hayden Panettiere'i värske intervjuu tekitab küsimusi

USA näitleja Hayden Panettiere , kes on tuntud hittsarjadest «Heroes» ja «Nashville», on viimastel aastatel avalikkuse eest end pigem varjanud.

Küllap on põhjuseks Panettiere'i palju meediakära tekitanud eraelu. Elu24 vahendas 2020. aastal, et näitlejanna on avalikult tunnistanud, et pärast tütre ilmaletoomist 2014. aastal tekkis tal sünnitusjärgne depressioon. 2015. aastal läks ta ravile. Näitlejanna tütre isa on Ukraina poksija Vladimir Klitško, kellega Panettiere aastaid koos oli.