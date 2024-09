VIDEOKLIPP «Unemüts?!» Riigikogulane pani rahvasaadikute teadmised slängi kohta proovile

Riigikogu liige Hanah Lahe postitas Tiktokki videolipi, kus palub kolleegidel riigikogust arvata ära noorte slängi. Kõnealune videolõik on osutunud Tiktokis tõeliselt populaarseks – praeguseks on sellel üle 75 000 vaatamise.

«See on mingi viieline tüdruk,» pakkus Rain Epler, rääkides sõnast tea. Mart Võrklaev aga arvas, et tegu on teejoomisega. «Kui see on tea, siis see võiks olla teejoomine,» oli sama meelt ka Tanel Kiik. Õige vastuse pakkus aga Andrei Korobeinik, kes nentis, et tegemist on gossip'i ehk klatšiga.

Tähendusi otsiti ka sõnadele nagu näiteks salty, sigma, glow up ja cap. Viimasega olid rahvasaadikud justkui ühel nõul, et tegemist on mütsiga. Noorte slängis kasutatakse seda aga valetamise puhul. «Nokats,» pakkus Juku-Kalle Raid. Tanel Kiik aga spekuleeris: «See tähendab unemütsi või...»

Mida võiks tähendada aga ghosting? «Oh, seda ma tean,» rõõmustas Kiik. «See on minu meelest see, kui sa loed kellegi teise sõnumeid nii, et sa loed need ära, aga ametlikult ei näita, et sa oleksid neid lugenud.» Võrklaev aga pakkus, et see tähendab hirmutamist või kummitamist. «Käid inimestele ajudele,» lisas ta.

Vaata täispikka klippi siit: