TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinud inimesed võivad sattuda nüüd segadusse

Ööl vastu laupäeva läheb täpseks Päikese opositsioon Neptuuniga , mis on astroloogias ookeanide ja alateadvuse valitseja ning teada-tuntud illusioonidemeister. Seisu mõju võib olla tajutav juba neljapäevaõhtust kuni pühapäevani.

Kui Päike seisab vastamisi Neptuuniga, võib võrrelda seda sõitu udus täistuledega. See, mida ego sel ajal näha tahab, võib peegelduda talle vastu kõiksugu vormides ja viisidel, ainult et hiljem selgub, et tegu oli illusiooniga. Neil päevil mõjutab alateadvus inimese elukogemust rohkem, kui muudel aegadel.