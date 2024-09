VIDEO Jõgevamaal jäi kaamera ette viis karu. «Selle kambaga küll kohtuda ei tahaks.»

Eesti Jahimeeste Selts kirjutab oma veebilehel, et suve lõpus algas karudel nuumaaeg, mis kestab oktoobri lõpuni. See on aeg, mil karud koguvad rohkelt rasvavarusid. Sel ajal söövad mõmmikud peamiselt rasva- ja süsivesikuterikast toitu.