Elina Pähklimägi triatloniga alustamisest: pärast lahutust oli mul vaja leida see koht, kuhu panen oma hommikud ja õhtud

«Ma mõtlesin selle enda jaoks välja, et minu jaoks on triatlon saanud elustiiliks,» tunnistas näitleja ja lavastaja Elina Pähklimägi «Ringvaatele» antud intervjuus.

Pähklimägi tõdeb, et kaks aastat tagasi tekkis tal huvi triatloni vastu. «Minu elukorraldus muutus kaks aastat tagasi, kui ma lahutasin ja mul tekkis aega, sest lapsed on pool aega isaga,» jagas Pähklimägi avameelselt ja lisas: «Et mitte minna hulluks oma mõtetega, siis mul oli vaja leida see koht, kuhu panen oma hommikud ja õhtud, kus mul tööd ei ole.»