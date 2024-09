TUGIISIKUST ILMA Puuetega lapse ema pöördus Valga valla vastu kohtusse: lapse tugivõrgustik lõigati lihtsalt läbi

Valgas elav Margot võttis ette kohtutee Valga valla vastu, kuna möödunud õppeaastal võeti tema lapselt õppeaasta keskel ära tugiisik. Margoti 11-aastasele lapsele on määratud raske puue, mille tõttu ta tugiisikut vajab. Laps õpib 4. klassis ja kui õppetööga saab ta hakkama edukalt, siis on mitmeid igapäevatoiminguid (nt riietumine, väljas liikumine), milles laps abi vajab. «Tal pole ohutunnet, ta võib kergesti auto alla jääda näiteks. Ta on oma eakohasest arengust maas,» ütleb ema.