ELU25 Juku-Kalle Raid: «Issand jumal! Riigikogus toimus peenhäälestamine!»

«On märkimisväärne, et Riigikogus mõni peenhäälestus ka õnnestub!» rääkis Raid. «Mulle teadaolevalt on see ainus tulemusrikas peenhäälestamine siin majas.»

Eesti tipphäälestaja Juhan Tõhk ütles, et iseenesest on tegemist väga auväärse ja vana pilliga, mis pärineb 20. sajandi algusest. «Praegu veidike püsib, kontserdi saab ära teha. Aga päris korda tegemine võtab aega ja on kulukas,» kommenteeris Tõhk.

«Virblipakk on praguline, kui see ja keelestus ära vahetada, oleks see umbes 3000 eurone lugu. Kui aga teha põhjalik kapitaalremont, siis umbes 8000. Siia kuulub täielik välisviimistlus, värv klaverilt koorub ja varsti on ta nagu musta-valgekirju lehm! Praod on virblipakus häälestusvirblite vahel – see mõjutab häälestuspidavust. Katki on ka pedaalikonstruktsioon. Bechtein ise on maailmaklassi pill ja sellest saaks suurepärase kontsertklaveri.»