VIDEO «Kolleegid istusid ja vaatasid ehmunult!» Telesaates osalenud õhuakrobaat on televaatajatele tuttav

«Emotsioonid on nii laes! Väga suur pingelangus on...Mäletan, kui ma panin selle salvestuse kuupäeva suve alguses märkmikusse, tundus, et nii palju on aega, aga lõpuks jõudis see päev kätte,» muljetab häälesaates osalenud Õhuakrobaat ehk Ingela Virkus, kes on vaatajatele tuttav «Telehommikust».