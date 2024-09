VIDEO Suunamudija jäädvustas end karukoopas, kui saabus metsaline: «Sa ei usu, mis juhtus»

Stefan Janković jagas kaht klippi oma lähedasest kohtumisest, sealhulgas ühest, milles ta on näost näkku hirmutava metsalisega, kes teda uudistas ja ärevusega nuusutas, kirjutab New York Post .

Esimeses videos on näha, kuidas Janković on karukoopa tagaosas ja vaatab otsa loomale, kes on koopasuus ja mõõdab teda pilguga.