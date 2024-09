Soome kuulus kontserdipaik Hartwall Arena püütakse venelaste käest sundvõõrandada uue seaduse abil

Helsingis asuv Hartwall Arena on olnud maailmakuulsate artistide kontserdipaigaks ning seda on külastanud ka paljud eestlased. Kuna hoone omanikeks on Vene oligarhid, sanktsioneeriti see Ukraina sõja alguses. Nüüd püüab Soome riik hoone sundvõõrandada, sest venelased seda vabatahtlikult käest pole soovinud anda.