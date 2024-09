«See on päris kõva, kui juba mitte hull saavutus!» Koomik Mikael Meema Ari Matti Mustoneni edust

«Ta on endale välja võidelnud koha kasvavas Ameerika stand-up mekas. Selle nimi on komöödiaklubi Comedy Mothership,» selgitas Meema «Telehommikus». «Numbrite mõttes, seal on iga päev mitu šõud. See on see, kuidas sealkandis komöödiaklubi töötab, et sul on väike ja suur ruum, mõlemas käib õhtu jooksul ühest toast läbi kolm-neli šõud.»

Kuidas Eesti koomik Ari Matti Mustonen aga nii kaugele jõudnud on?

«See on see klassika, mida öeldakse, et selleks, et kuhugi jõuda, peab tööd tegema ja vaeva nägema. Aga alati on vaja ka seda grammikest õnne,» nentis Meema.

Viimane avaldas, et Ari on alati säästnud ja selle endasse investeerinud, et siis end üles töötada. «Ta on alati teinud seda, et kui ta Eestis mingi edu saavutab, mingi summa suudab taskusse panna, ta on alati seda investeerinud otse endasse. Ta on mitu korda oma elu jooksul pannud säästud lihtsalt selle alla, et näiteks aasta aega Kanadas olla, seal nullist ennast üles töötada... Eks need sammud ole kõik olnud kuklas selle teadmisega, et tahaks mingi hetk Ameerikasse saada. Ja siis ta on sealt äärtest natukene närinud,» ütles ta naerdes.

Vaata täispikka klippi «Telehommikust»: