Keili Sükijainen istub üle kolme miljoni euro maksva luksusauto rooli: sul võib olla kogu maailma raha, aga...

Esimesena saavad ekraanil särada Dubais kohaliku luksusautode kollektsionääri Ahmed Mansouri masinad, mille seas leidub ka legendaarne Bugatti Chiron. Autode kuningas, Bugatti Chiron, on maailmas tuntud oma unikaalsuse poolest – neid on toodetud vaid 500 tükki. «See on kui Hermèsi Birkini kott – sul võib olla kogu maailma raha, aga sa ei saa võib-olla sellele näppe taha,» märgib Keili Sükijainen autosse istudes.

Keili Sükijainen Bugatti Chironi roolis. Foto: Kanal 2

Üle kolme miljoni euro maksev Bugatti Chiron on oma eksklusiivsuse ja hinnaga tõeline luksusikoon, mille õnnelike omanike seas on sellised tuntud nimed nagu Cristiano Ronaldo, Tom Cruise ja Kylie Jenner.

Maksimumkiirus 420 km/h

Uhke masin ei ole aga ainult rariteet, vaid ka kiirusrekordi omanik. Chiron kiirendab nullist sajani vaid 2,3 sekundiga, olles seega kiirem kui vormel 1 auto. Maksimumkiiruseks on 420 km/h, kuid sellel kiirusel sõitmine toob kaasa oma väljakutsed.

Bugatti Chiron. Foto: Kanal 2

«See auto on nii võimas, et rehvid ei suudaks kauem kui ühe sõidu sellisele kiirusele vastu pidada – need sõna otseses mõttes põleksid läbi,» selgitab Sükijainen, tuues välja auto 1600 hobujõudu ja muud tehnilised tipptaseme saavutused.