«Kiuslikkust ja pahatahtlikkust siit otsida ei tasu... Tegu on humoorika vastuturundusega,» nendib Maxima turundusjuht, rääkides sellest, kuidas paigutasid reklaami otse konkurendi Prisma reklaamplakati kõrvale. «Usume, et kui konkurent tunneb vajadust meie reklaamile reageerida, tähendab see, et meie kampaania on mõjus ja silmatorkav ning sõnum piisavalt tugev, et tekitada vastureaktsiooni,» leiab aga Prisma.