Sama kortermaja elanikel ei olnud aimugi, et midagi sellist oli juhtunud. Üks neist kirjeldas põgusalt «Reporterile», et 10. septembril tulid kohale nii politsei kui kiirabi.

Põhiline küsimus kogu loo juures oli lihtne: kuidas sai kohtutäitur oksjonile panna korteriomaniku korteri nii, et korteriomaniku luustik on veel korteris.

Kohtutäitur Vilipus kaamera ette olukorda kommenteerima ei läinud. «Ühesõnaga ütles ta, et tal on mõningad piirangud, mille tõttu ei saa ta konkreetseid detaile avaldada,» märkis saatejuht Suviste.

Lõpuks selgitas Vilipus olukorda kirjalikult: «Kas saame arvestada sellega, et kõik võlgnikud teevad kohtutäituriga täitemenetluse läbiviimisel koostööd ega varja ennast teadlikult või ei tee koostööd vaid need isikud, kellega tõepoolest on midagi juhtunud? Sellega me kahjuks arvestada ei saa. Kas püüame iga võlgnikuga enne vara realiseerimist kontakti saada, saadame teavitusi, püüame helistada, käime kohapeal ja teeme selles osas kõik endast oleneva?»