PÄEVAHOROSKOOP 18. september: Kaaludel tuleb mõelda oma tervisele, Neitsi jaoks on armastus teema number üks

Keegi lähedastest võib sinu abi või nõuannet vajada. Tegemist on ehk ammuse valupunktiga, mille klaarimine tuleks nüüd ette võtta.

Võid saada kinnitust sellele, et sinu vaist on hea ja seostamisvõime tugev. Oled mingite inimeste tegutsemismotiive õigesti läbi näinud.

Aeg võib tuua erilisi taipamisi. Ise ka imestad, et alles nüüd järsku märkad midagi sellist, mida oleks võinud ju juba ammu teada.

Armastus on teema number üks ja õhus on palju pinget. Merkuuri ja Saturni vastasseis ei tee olukorda paraku kergemaks.

Tuleb mõelda oma tervisele. Kui sul on kahjulikke harjumusi, võta ennast nüüd kokku ja lase nendest lõplikult lahti.

Sõna on sinu käes kui relv – kasutad seda oskuslikult, et oma tahtmine läbi suruda. Vaevalt küll, et keegi sulle selles vastu saab.