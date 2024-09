ÜLLAS TEGU Mälumängus «15 küsimust» osalenud Tanel Jairus annetab võidusumma edasi

Kolmapäeval 18. septembril eetris olnud pingelises mälumängus «15 küsimust» osalenud Tanel Jairus langes pärast 13 mängu välja. Lisaks selle, et mehel on nuppu, on tal ka suur süda.

«Esimese saate ajal sai sisimas lubatud, et kui tuleb võit, siis läheb see nendele meestele, kes Ukrainasse saatmiseks maastureid remondivad,» sõnas mees Elu24-le.