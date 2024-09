Soome tõsielustaar, drag queen ja Käärija meigikunstnik Aarni Mikkola on viimaste aastate jooksul korduvalt muutunud. Esmalt kaotas Aarni soomlaste silme all tõsielusaates pea 30 kilo, siis tulid kilod kolinal tagasi. Nüüd on tõsielustaar alustanud uut «lihtsamat» kaalulangusteekonda ja jällegi teeb ta seda kõikide silme ees. «Olin meeleheitel, et leida mingi lahendus, mingi vastus,» rääkis Aarni Elu24-le oma kaaluprobleemist.