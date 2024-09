NELJAS ON KOHTU SEADUS? Sarja «90 Day Fiance» staar Big Ed kihlus taas!

«90 Day Fiance» on Ameerika tõsielusari, mis jälgib paare, kes on taotlenud või saanud K-1 viisa, mis lubab USA kodanike välismaa kihlatutel USAsse siseneda 90 päeva jooksul abiellumise kohustusega. Sari esilinastus 12. jaanuaril 2014 ning nüüdseks on eetris olnud 10 hooaega.