«See koht seal ei meenuta mulle enam midagi. Seda kohta justkui minu jaoks ei ole enam olemas,» tunnistas Margot «Kuuuurija» saates. Vanaisa hauaplatsi korrastama läinud naine avastas ühtäkki, et hauakivilt on vanaisa nimi maha lihvitud ja hauaplatsile on täiesti võhivõõras inimene maetud.