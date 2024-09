«See on põhiküsimus, mida minult tänaval küsitakse!» Lapseootel Piret Laos avaldas, mis saab «Õhtu!» saatest

«Õhtu!» uus hooaeg on alanud ning muidugi peatuti meelelahutusliku telesaate avaosas ka suvel avalikuks tulnud uudisel, et «Õhtu!» saatejuht Piret Laos ootab teist last. «Uus ilmakodanik sünnib selle aasta lõpus,» avaldas saatejuht esmaspäeval «Õhtu!» saates ning lisas, et kevadhoojal teeb ta saate juhtimisest pausi.