FOTO Ajakiri Time avaldas paar päeva enne Trumpi atentaati prohvetliku esikaane

Donald Trumpi kampaaniameeskond teatas pühapäeval, et Floridas tulistati USA ekspresidendi läheduses. FBI teatel uuritakse juhtumit kui mõrvakatset.

Tulistamine leidis aset umbes kella poole kahe ajal päeval kohaliku aja järgi. Ajaleht New York Times teatas viidates kohalikele korrakaitsjatele, et tulistamine toimus golfiväljaku territooriumil ja huvipakkuv isik on koos relvaga kinni peetud. Golfiklubi suleti kohe pärast juhtunut.