VIDEO Teadlased: uued tõendid lükkavad Lihavõttesaare ökotsiidi teooria ümber

Analüüs näitas ka, et Lõuna-Ameerika mandriosast umbes 3700 kilomeetri kaugusel asuva saare elanikud jõudsid Lõuna-Ameerikasse 14. sajandil, mis oli kaua enne Christoph Kolumbuse 1492. aasta saabumist Uude Maailma, kirjutab CNN .

Polüneesia meresõitjate poolt 800 aastat tagasi asutatud Rapa Nuil, mis praegu on Tšiili osa, on sadu monumentaalseid kivipäid, mis kajasvad minevikku. Saar on pikka aega olnud teadlaste vaidluskoht.