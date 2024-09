KUULA Elisa Kolk andis tuntud loole uue kuue: usun, et selline koos pausidega kulgemine on minu viis loomingut teha

«Tegu on minu hea sõbra, Hendrik Sal-Salleri loominguga. Ta on geniaalne laulukirjutaja ning andis mulle kohe kaasa õnnistuse, kui ta minu versiooni sellest loost kuulis. Hendrik oli kogu protsessi aktiivselt kaasatud, see oli mulle suur au,» avaldab lauljatar.

«Nii sind ootan» nägi esimest korda ilmavalgust 2003. aastal, mil menubändi Smilers solist Hendrik Sal-Saller loo rahva südametesse laulis.

Muusikavideo on filmitud mererannas, kus täpsemalt, jätab Elysa saladuseks.

«Kes te seda lugu kuulate, pange tähele, seal on palju erilisi pille kasutatud. Madis Järvi saatis mind vioolal, Mart Saluri viiulil, Kristian Plink tšellol ning Nils Kosapoeg abistas klaveril. See sama meeskond vastutas ka loo arranžeeringu ning salvestamise eest. Mul oli abiks imeline tiim,» õhkab lauljatar.

Fännidel on aga põhjust rõõmustamiseks veelgi. Elysa sõnul on ta kirjutanud sahtlisse omajagu originaalloomingut, seega varsti jõuab avalikkuse ette ka artisti enda lugusid. Nimetl võttis ta pärast singli «Queen of Hearts» ilmumist teadliku pausi mõtete kogumiseks.

«Usun, et selline koos pausidega kulgemine on minu viis loomingut teha. Kogun emotsioone, vaatlen, elan ning siis tuleb tuhin peale. Sel hetkel tahangi enda annet ning hinge inimestega jagada. Olen viimase aasta jooksul selgeks saanud ka selle, et võin olla kõige suuremaks inspiratsiooniks iseendale. Avastan ennast iga päev uutest huvitavatest külgedest ning armun endasse justkui uuesti. Täidan enda hinge tegevustega, mida armastan, ning veedan aega inimestega, kellest ma hoolin,» räägib Elysa.

