Kevadel saates «15 küsimust» võidutsenud Tanel Jairus naaseb täna ekraanile: suur eesmärk on veel saavutamata

«Eks sai ringi käidud avatud silmadega ja natukene ka uudiseid jälgitud – vast on abiks,» loodab Jairus. Tänases saates tõdeb ta, et mõned kevadel välja öeldud suveplaanid lükkusid sügisesse. «Nii et tulid taas rahakukruid täitma?» küsib saatejuht Jüri Butšakov. Kevadhooajal teenitud võiduraha on aga mehe sõnul suures osas alles. «Mõttes sai lubatud esimene võit MTÜ-le «Toeta Ukrainat», see ülekanne sai tehtud ja ülejäänu on alles.»

Varasemates saadetes on Jairus maininud, et tema eesmärk on jõuda järele, kui mitte mööduda, oma heast sõbrast Siim Avist, kes lahkus möödunud hooajal saatest pärast 15 mänguvõitu. «Suur eesmärk oli tulla siia ja võita ristsõnad, seni pole veel õnnestunud,» naljatleb ta, viidates Nuti Ristsõnadele, mis antakse mängust välja langenud osalejatele.

Taneli tänane vastane, ettevõtja Valmar Veste, on kogenud mälumängur, kes on varem osalenud ka Kanal 2 saates «Kuldvillak». «Olen osalenud ka konkureeriva kanali mälumängus. Alati võiks paremini minna, aga pole hullu – olen siin, et seda parandada.» Tema lemmikvaldkondadeks on ajalugu, geograafia ja varia.

Valmar Veste Foto: Kanal 2

Esita oma küsimus ja võida auhindu

Uuel hooajal osalevad ka televaatajad, kes saavad oma küsimusi saata veebiaadressil www.kanal2.ee/15küsimust. Parimate küsimuste esitajatele kingitakse tänutäheks auhindu.

Kanal 2 mälumängusaade «15 küsimust» on eetris esmaspäevast neljapäevani kell 20.00, kohe pärast «Reporterit».