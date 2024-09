VIDEOD Austrias ja Itaalias möllab Alpides enneolematu lumetorm

Varajasest lumisest talvevõlumaast võib kiiresti saada õudusunenägu, kui lund on nii palju, et see takistab inimeste igapäevaelu. Just selline on olukord Austrias ja Itaalias Alpides, kus järsku saabunud lumetorm on tekitanud täieliku kaose. Tugev lumesadu takistab ka reisimist Alpidesse.