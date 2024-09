LAHKUMINEKUD Muusik Ewert Sundja avaldab, miks tema ansambel laiali läks

Ewert Sundja (41) elus on viimasel ajal olnud kaks lahkuminekut – lahutus oma abikaasast Kadrist ning pikka aega koos olnud ansambli Ewert and The Two Dragons laialiminek. «Hommik Anuga» saates külas käinud Sundja ütleb, et lahkuminek on lihtsalt ühe etapi lõpp ega pea olema midagi õudset. «Need ei olnud kerged otsused, mis sündisid üleöö. Ju siis oli aeg selleks küps,» räägib ta.