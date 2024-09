VÄRSKE ALGUS «Marimell läheb laiali!» Blogijapaari töises elus puhuvad uued tuuled

«Oleme jõudnud arusaamisele, et meie blogikuvand ei anna täielikku pilti meie tõelisest potentsiaalist ja oskustest. Liiga palju on eelarvamusi ja tõsiseltvõetavus on saanud kergelt öeldes paugu,» märgivad nad marimelli blogis .

Nad lisavad, et Meelis on viimasel ajal märganud, et tema võimekus turundaja ja koolitajana jääb sageli varju, kuna teda nähakse peamiselt marimelli meelelahutajana, see aga on hakanud takistama tema arengut ja tõsiseltvõetavust koolitaja rollis.