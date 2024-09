ELU25 VAATA PILTE! Kollane Ikarus. Aare Olander räägib Juku-Kalle Raidile meie lapsepõlvebussidest

Eesti esimesed Ikarused

10. oktoober 1956 oli see päev, kui 17 helesinist Ikarus 55 Ülemiste jaamas kaubarongilt maha tõsteti ja sealsamas üle Sõjamäe tee asuvasse bussiparki toimetati. See Ikaruse mudel sobis tegelikult hoopis linnas turistide vedamiseks. Pehme vedrustus pani bussi viletsatel teedel õõtsuma, nii et suurt kiirust üles võtta ei saanud. 6-7 aastaga olid kered ära vajunud ja aknapostid läbi roostetanud.