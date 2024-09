KUUMAD KLÕPSUD Sisulooja Cassia Shakti jagab armastusest pakatavaid jäädvustusi: armun üha enam ja enam

«Lõime mehega nii palju uusi ühiseid mälestusi ja iga minut, mis me koos veedame, armun temasse üha enam ja enam! Ei pea isegi halli sügise pärast muretsema, sest üks suur päike käib minuga alati kaasas,» kirjutas ta postituse juurde.

Fotodelt nähtub, et paar on üheskoos nautinud nii spaarõõme kui ka ahvatlevaid maitseelamusi erinevates ülikoolilinna toidukohtades.

Ühtlasi avaldab sisulooja, et plaanivad ka järgmist välisreisi, mis viib neid Bali saarele Indoneesias.

Kinnitas uut suhet

«Meil sai mehega üks kuu suhtes olemist ning lootusetu romantikuna tahtsin ma seda tähistada. Niisiis viisin ta meie esimesele väljasõidule Läänemaale, Noarootsi. Me grillisime, chillisime, vannitasime, veinitasime, päevitasime ja nautisime sajaga teineteise olemasolu üksteise elus,» jagas Cassia Shakti juuni alguses.

Esimene vihje sellest, et naisel on uus kallim, laekus Elu24 vihjemeilile tänavu aprilli alguses. Vihjesaatja sõnul jagas Cassia mehest pilte populaarses rakenduses BeReal, mis palub kasutajatel suvalisel hetkel jagada endast pilti. Just selles rakenduses oli Cassia väidetavalt ühe mehega korduvalt pildile jäänud. «Postitab igapäevaselt BeReali koos pilte,» väitis vihjesaatja.