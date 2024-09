Keit Pentus-Rosimannuse poeg sai tähendusliku nime: see sobib talle nagu valatult

13. septembril jagas Pentus-Rosimannus, kuidas esimesed kuud läinud on.

«Rõõmupall sai täna kahe kuu vanuseks ja tähistas seda hõrgu beseerulliga (või noh, beseerulliga tähistasime muidugi meie, juubilar ise jälgis mõõdukalt distantsilt). Vahepealsesse aega on mahtunud loendamatu arv hästiomandatud kilkeid ja kõvahäälset naeru, edukaid sooritusi vanemate pakutava luti viivitamatus välja puristamises, sekkumist igasse vaateulatuses toimuvasse vestlusse katkematu osavõtliku lalinaga, varahommikusi privaatseid vestlustunde väikese kollase lõviga ja mitmesaja tuhande sammu jagu vankrisõite.»

Pentus-Rosimannus avaldab, et poja nimi on Mikk Aleksander. Samuti on tal mitu hüüdnime.