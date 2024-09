ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Tallinlanna avastas kalmistul, et vanaisa hauakivi on ümber graveeritud: see on päris julm!

Margoti vanaisa maeti kalmistule 1981. aastal ning hauakivile olid graveeritud nii tema, tema elukaaslase kui ka viimase sugulase nimed. Margot ja tema õde külastasid kalmu regulaarselt ning kõik tundus korras olevat. Ühel päeval, kui Margot taas vanaisa kalmistule läks, avastas ta aga, et vanaisa nimi lihtsalt kivi pealt maha lihvitud ja selle asemele graveeritud uue omaniku lähedase nimi. «See on asi, mille peale ma ei oleks elus mitte kunagi tulnud. Ja ausalt öeldes, ega ma ei saa aru ka inimestest, kes sellise asja on teinud,» lisas ta.

Kalmistu ametnikelt saadud info kohaselt oli hauaplats antud üle uuele omanikule, kes oli hiljuti sinna matnud oma lähedase. «Kui see haud oleks olnud korrastamata või hooldamata, oleks nagu alla neelanud, süüdistanud iseennast. Aga et hooldatud platsi juures lihtsalt ühel päeval seda enam ei ole – see on kellegi teise oma, sinna on maetud keegi teine inimene – see on päris julm,» ahastab Margot.

Kalmistu sõnul oli platsi eelmine valdaja loobunud oma õigustest ja uus omanik tegutses seaduse piires. Kalmistu reeglid lubavad uuel valdajal muuta hauakivi vastavalt oma vajadustele. Enda käitumises ei näe mingit probleemi ka platsi uus omanik, kes on muuhulgas Tallinna linnavalitsuse ametnik.

Margoti sõnul on aga arusaamatu, miks ei informeerinud Siselinna kalmistu tema pereliikmeid platsi üleandmisest. «Nemad ütlevad mulle ainult, et ma võin pöörduda politseisse, et mul nagu muid õigusi ei ole, sest kogu õigus, mis selle platsi puhul on, ongi sellel uuel omanikul.»

Kalmistu on pakkunud Margotile võimalust saada uus hauaplats, kus ta saaks oma vanaisa mälestust austada, kuid naine ei leia, et see oleks õiglane lahendus. «Pakuti meile, et kui ma nii väga tahan mingit kohta, kus vanaisa mälestada, siis nad võivad anda teise platsi ja panen sinna mingi teise kivi, hakkan sinna oma küünalt ja lille viima. Jabur. Täiesti jabur.»

