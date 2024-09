PÄEVAHOROSKOOP 14. september: Sõnn tunneb vajadust ära teha midagi asjalikku, Kaksikutel tõotab tulla meeldiv nädalavahetus

Tahaksid palju uut teada saada, kõige paremini õnnestub see juhul, kui saad liikuda tarkade ja avatud inimeste seltskonnas.

Õnneplaneedid Veenus ja Jupiter on harmoonilises trigoonis – tõotab tulla erakordselt võimalusterohke ja meeldiv nädalavahetus!

Rahalise kasu saamiseks võib avaneda häid võimalusi. See aga eeldab suhtlemist ja koostööd õigete inimestega.

Sobiv päev kokkusaamiseks mõttekaaslastega. Teil pole vaja üksteist näha pidutsemiseks, vaid selleks, et asjalikke mõtteid vahetada.

Sind võib kaubanduskeskuste poole tõmmata kui magnetiga – nii palju on ilusaid asju ja sulle tundub, et sul on nii mõndagi neist vaja.