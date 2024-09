ELU25 Peeter Volkonski 70! Volk pajatab Juku-Kalle Raidile ühest väga salapärasest teosest.

Just 70-aastaseks saanud Volk on viimastel päevadel andnud pisut üle miljoni intervjuu. Juku-Kalle Raidile meenus aga, et Volk on eesti keelde tõlkinud armeenia munga Nareki Grigori nutulaulud, pühakirja järgi armeenlaste jaoks olulisima teose. Alljärgnevalt kirjeldab Volk selle raamatu ja munga värvikirevat lugu. See raamat on oluline kogu maailma kristluse jaoks, ent evib endas mitmeid salapäraseid jooni. Uurime asja lähemalt.