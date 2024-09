KÜTAB KIRGI Tomas Legranti uus raamat tekitab arutelu: kuidas see mõjub tema eksnaisele ja lastele?

Mitmete raamatute autor ja blogija Malluka elukaaslane Tomas Legrant ütleb oma uue raamatu «Märten» tutvustuses, et see on raamat kõigile, kes on keerulistes suhetes. «See on minu lugu. See on nii paljude Eesti meeste lugu, kes pole julenud end kellelegi avada, et rääkida sellest, mis nende koduseinte vahel päriselt toimub. See raamat on kirjutatud iseendale, et saada vabaks. See raamat on kirjutatud sinule, kes sa veel väljapääsu pole leidnud. See pole õpik ega õpetussõnad. Ammugi mitte teejuhis hästi elamiseks. See raamat on minu valikute, vigade ja saladuste kogum.»