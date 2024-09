OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees imeline nädalalõpp

Selle nädala üks meeldivamaid taevaseise on Veenuse trigoon Jupiteriga, mille mõju kestab kogu nädalavahetuse, kuigi seis on täpne pühapäeva hommikul kell 08.34 ning tugev eriti just läbi pühapäeva. Veenus viibib siis 20°23’ Kaaludes ning Jupiter 20°23’ Kaksikutes.