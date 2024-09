ARMSAD KLÕPSUD Maailmarändurist sisulooja Juhani Särglep: olen nüüd ametlikult isa ja milline uskumatu teekond see on juba olnud!

Septembri alguses teatasid Balil elavad sisuloojad Juhani Särglep ja Katri Kats, et said lapsevanemateks. 1. septembril sündinud pisitütar sai nimeks Filippa Gini Särglep.

«Welcome to our world Filippa Gini Särglep. Born at home on the night of 1st September. Our dream girl. (Tere tulemast maailma, Filippa Gini Särglep. Sündis kodus 1. septembri ööl. Meie unistuste tüdruk. – toim),» teatas Katri Kats ühismeedias.

Nüüd jagab aga Juhani armsaid pilte. «Ma olen nüüd ametlikult isa ja milline uskumatu teekond see on juba olnud!» rõõmustab ta ühismeediasse postitatud armsate fotode juures. «Alles nädal tagasi oli meie väike tüdruk oma ema kõhus ja nüüd on ta siin. Vaadata, kuidas mu naine ta maailma tõi, oli hämmastav – ta on tõesti superkangelane ja ma olen uhke, et saan tema kõrval seista (ja suupisteid valmistada).»

Katri Kats ja Juhani Särglep on koos olnud juba alates 2009. aastast. Reisihuvilised noored on elanud mitu aastat Balil.

Raseduse ajal jagas Katri Kats avameelselt, et esimesed kuud olid väga rasked. «Mul oli nii halb olla, ma ei suutnud püstigi seista ilma, et mul sees keerama ei hakkaks,» rääkis ta. «Mul oli raske üldse midagi süüa, miski ei maitsenud mulle ja kõik ajas iiveldama, isegi need toidud, mida muidu armastan. Ma olin kogu aeg väsinud ja tundsin ennast täiesti kasutuna.»