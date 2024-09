FOTOD Eesti ja Soome saunasõprade suur pingutus kandis vilja: saunatamise Guinnessi maailmarekord sai kinnituse

«See on Eestis unikaalne ettevõtmine, sest vaatamata sellele, et saunatamises on tehtud erinevaid rekordeid, siis massilist ühissaunatamist pole keegi veel üritanud. Inimeste kirg ja entusiasm sel päeval oli tõeliselt vahva,» kommenteeris Visit Estonia turismijuht Anneli Lepp. «Oleme väga uhked, et saime oma saunatraditsiooni nii suurele rahvusvahelisele areenile tuua. Nägime ka, et saunaarmastusel pole riigipiire. Kutsume selle rekordi abil veel rohkem inimesi meie erilisest saunamaailmast osa saama.»