Näitleja Piret Krumm suundub uude ametisse: nõuan seda siis, kui tantsuõhtuks läheb

Krumm tunnistab, et Raadio Elmar on talle ammu südamelähedane. «Paljud artistid on oma uut muusikat esitlenud just Raadio Elmar live stuudios. Olen selle vastu huvi tundnud ja seda kuulanud nii otse kui järelkuulamises. Aga Elmari peale keeramist nõuan siis, kui tantsuõhtuks läheb.»

Ehkki elukutselise ümberkehastuja puhul võiks arvata, et ta suudab igas rollis veatult hakkama saada, meenutab Krumm siiski, et mõnikord on elu viinud ta ootamatutesse ja humoorikatesse olukordadesse.

Üheks selliseks hetkeks oli teleprojekt, kus saatejuht Daniel Levi Viinalass külastas tuntud inimeste kodusid, et heita pilk nende eraellu. Samuti pandi iga saatekülalise isiklik ese heategevuslikule oksjonile. Kuna Krumm elas sel ajal tagasihoidlikus toakeses rokibaari kohal, ei soovinud ta võttemeeskonda sinna kutsuda. Selle asemel laenas ta tuttava sõbra korterit, kus ta ise oli vaid korra viibinud.

Kui filmimise päev kätte jõudis ja Daniel Levi korterisse saabus, pidi Krumm improviseerima, justkui oleks see tõepoolest tema kodu. Küsimustele ruumi sisustuse, värvide ja maalide kohta pidi ta improviseerima rohkem kui laval. «Ilmselt kogu võttegrupp arvas, et ma olen kas purjus või lihtsalt pooletoobine, et ma enamus asjade kohta oma korteris midagi ei mäleta, rääkimata sellest, et ma toad omavahel sassi ajasin. Selline kentsakas lugu siis.»

Hommikuse saatejuhi töö nõuab aga täpsust, distsipliini aga ka varakult ärkamist. «Meenub hommikune sissemagamine ja lennukist mahajäämine. See oli üks eriti valus ja kurb kogemus ja suur pettumus. Teisel korral enam nii valus ei olnud kui esimesel,» meenutas ta.

Krummi külalissaatejuhi periood Raadio Elmaris kestab kaks nädalat, pärast mida võtab teatepulga üle näitleja Kait Kall, kes juhib hommikuprogrammi kuni oktoobri keskpaigani. Sügishooaja lõpetab Andres Dvinjaninov, kes astub kuulajate ette oktoobri teises pooles.

Elmari hommikuprogramm «Ärka, kaunis maa!» on eetris tööpäeviti kell 6.00–10.00.