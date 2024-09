JUBA TÄNA «Apteeker Melchiori» kolmas osa jõuab teleekraanile. Märten Metsaviir: olen valmis selle etapi seljataha jätma

«Apteeker Melchior. Timuka tütar» on kolmas ja viimane osa keskaegse krimipõneviku triloogiast, mis on saanud tuntuks nii kodumaal kui ka mujal. Metsaviir tunnistas, et kuigi Melchiori filmid on olnud tema karjääris olulised, on ta valmis selle etapi seljataha jätma, lastes projektidel edasi elada omasoodu.