ÕNNETU MERSU Kevadel auto remonti viinud mees veab töökojaga vägikaigast: siiamaani seisab sõiduk nende juures

Mees viis kevadel oma auto remonditöökotta, kus see seisab sama koha peal ka täna. «Nelja kuu jooksul ei ole nad autole uut mootorit leidnud,» ütleb mees, kes on ootamisest väsinud. Töökoja sõnul on nad aga endast kõik võimaliku teinud, et mootor leida. «Selle mootori otsimisega oleme tegelenud aktiivselt. Seda ei saa välja võluda, kui seda pole saada,» selgitab töökoja omanik põhjuseid, miks kliendil on tulnud nii kaua oodata. Ta lisab, et kõik need neli kuud on klient saanud tasuta kasutada töökoja antud asendusautot.