Neljapäeva õhtul oli «Ringvaate» saates külas kõmuline blogija Mallukas. Temaga vastamisi istunud saatejuht Marko Reikop rääkis, et tehisintellektilt Malluka kohta küsides, ütles viimane, et blogija on väga avameelne ja räägib oma elust nii nagu see on.