VIDEO Prints Harry läheb semudega oma 40. juubelit pidama, Meghan jääb koju

Prints Harry oli 22. oktoobril 2023 USAs Austinis vaatamas vormel-1 etappi ringrajal Circuit of The Americas

USAs elav Briti prints Harry kavatseb minna koos lähimate kaaslastega minipuhkusele, et tähistada oma 40. sünnipäeva, samal ajal kui ta naine Meghan jääb koju. Prints William seekord Harry sünnipäeval ei osale, sest vendade vahelt on must kass läbi jooksnud.