VIDEO Prints Harry saab oma 40. sünnipäevaks vanavanaemalt miljoneid

Ajalehe The Times andmetel asutas kuninganna Elizabeth II ema kuninganna Elizabeth 1994. aastal, kui Harry oli vaid kümneaastane, oma lapselapselaste jaoks spetsiaalse perekonna usaldusfondi. Teadaolevalt on Elizabeth deponeerinud fondi 19 miljonit naela (22 miljonit eurot – toim), millest osa on Harryl õigus saada pärast 40-aastaseks saamist, teatab Hello!