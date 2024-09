KLÕPS «Isutab Hiina järele?» Pakendikeskus torkab reklaamiga riigikogulaste visiiti

«Delegaadid, kas isutab Hiina järele?» reklaamib Pakendikeskus enda kartongist hiinatoidukarpi. «Vahel on nii, et tuleb isu millegi pisut keelatu järele. Tead küll, et pole päris õige, aga ikkagi tahaks. Ei pea tundma piinlikkust! Tee lihtsalt visiit meie kauplusesse. Omalt poolt lubame, et saad karbi kätte väga hea Hiina ja kvaliteedi suhtega! Ja kui oled endale kaupa toomas, siis ei maksa unustada ka sõpru või abikaasat,» torkavad nad.