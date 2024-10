GALERII JA VIDEOINTERVJUU «Ma tundsin kuidas Hr. Lumi on minust vokaalselt üle!» Ott Lepland on lauldud duetist šokis

Lepland ei suuda meest ära kiita, kes jäi temaga saatelõppu laulma: «Ma olen väga rahul, et saate võitis just Hr. Lumi. Au ja rõõm oli koos temaga laulda! Loodan, et tema jäi ka rahule.»

Hõbehääl Hr. Lumi aga lootis enda sõnul ise lõpuni välja, et ei peaks Leplandiga duetti laulma: «Lõpp hea, kõik hea, kuid lootsin lõpuni välja, et ei peaks Otiga laulma. Tal on jumalik laulumaneer ning hääl ja temaga koos on väga raske laulda.»