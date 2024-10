VIDEOINTERVJUU Selgeltnägijad tegid häälesaates lauljaid ja teesklejaid sõeludes puhta töö: teadsime, et võidame!

«Ega me väga ei vaadanud tänast päeva ette ja just sellepärast, et kui me näeme midagi, mis meid endast välja võib ajada, et siis ei hakka oma mängu n-ö ära trigger'dama (n-ö rikkuma – toim),» rääkis Ruth ja lisas, et ööl enne saate salvestust jõudis temani aga teadmine, et saates on kaks lauljat ja viis teesklejat.