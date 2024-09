POLIITIKUTE PRIVILEEGID? Spekuleeritakse, et Soome endine peaminister pani pidu riigi rahade eest

Soome endine peaminister Sanna Marin ning tema sõbranna Tuulia Pitkänen tähistasid 2023. aastal Soome iseseisvuspäeva eriti glamuurselt. Pärast pidulikku vastuvõttu presidendi residentsis mindi kuulsate sõpradega privaatsele järelpeole luksushotellis Kämp. Tänaseks on raamatupidamisaruannete põhjal näha, et ettevõtte esinduskulud on liiga kõrged ning spekuleeritakse, et naine võis seda raha mitte kõige otstarbekamalt kasutada, mistõttu on Soome maksuameti luubi all, vahendab Iltalehti.