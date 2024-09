KLIPP RIIGIKOGUST «Moonika Helme pearaputamine on nii suur, et mul on siuke tunne, et tal tuleb pea otsast.»

Ühel hetkel sõnas aga Lauri Läänemets. «Teate ma vahele ütlen ühe asja ära, et mina tahaksin Varro Vooglaiule vastata, aga Moonika Helme pearaputamine on nii suur, et mul on siuke tunne, et tal tuleb pea otsast. Niimoodi on mul raske keskenduda,» sõnas Läänemets ja jätkas. «Jah, lihtsalt ma vaatan Varro Vooglaiule otsa, aga teie pea käib nagu edasi-tagasi niimoodi... ma lihtsalt ütlesin, et väga raske on sellest rääkida niimoodi,» nentis Läänemets pearaputust demonstreerides, enne veel kui riigikogu esimees teda katkestas: «Lugupeetud minister ja lugupeetud riigikogu liikmed, katsume nüüd selle küsimuse menetlemise lõpetada viisil, mis oleks mõlematpidi lugupidav... Härra minister, palun.»