PÄEVAHOROSKOOP 12. september: Skorpioni äriplaanid on eriti kõrgelennulised, Sõnnil on lastega keeruline suhelda

Võid jõuliselt tegutsedes saavutada olulise võidu karjääririndel. Oht ülemustega tülli pöörata on aga samuti küllaltki suur.

Lastega on keeruline suhelda. Nad võivad uste paugutamisega teada anda, mida nad sinu kasvatusmeetoditest õigupoolest arvavad.

Tahaksid ohjad enda kätte haarata, oma partnerit n-ö õigele teele suunata. Sul on raske mõista, et teisel inimesel on teistsugused vajadused.