Suure-Lähtrust surnud imiku leidnud koera peremees: see on laim, minu koer pole midagi teinud!

11.09.2024 Surnud imiku koduhoovi toonud koer. Peremehe sõnul on ta paigaldanud koerale elektrikarjuse ning tema truu sõber on igati sõbralik ega ründa.

Esmaspäevases saates «Märgatud Eestis» võtsid sõna imiku tapmises ja laiba rüvetamises süüdistatava naise vanemad ja ka vend, kelle usutlusel võis tütrelt imiku käest rebida just naabrite koer. Samuti väitsid nad ka, et naabrite koer on ohtlik! Imiku leidnud koera peremees peab aga saates kõlanud süüdistust laimuks.